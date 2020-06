Nel covid hospital di Atri (Teramo) resta una sola paziente, una donna di Alba Adriatica che è stata sottoposta a trasfusioni di plasma iperimmune e che continua lentamente a migliorare, seppure resti ancora positiva. Ma i tempi, a quanto dicono gli specialisti dell'ospedale di Pavia, con cui si è coordinato l'ospedale di Atri per le forniture di plasma donato da pazienti guariti, saranno piuttosto lunghi. La paziente, comunque è in isolamento e il personale che l'assiste usa tutti i dispositivi di protezione.



La riapertura dell'ospedale avverrà gradualmente. Ieri si è svolta la prima fase: sono state riaperte tutte le attività ambulatoriali, dal centro prelievi all'oculistica. Sono ripresi anche i ricoveri in Medicina. Lunedì prossimo anche il San Liberatore entrerà nella “fase 3”, tornando operativo al 100%. Nel contempo c'è un nuovo positivoi nella provincia di Teramo. A darne notizia sul suo profilo Facebook il sindaco di Castiglione Messer Raimondo (ex zona rossa), Vincenzo D’Ercole che scrive «Cari concittadini, purtroppo la Asl di Teramo mi ha comunicato un nuovo caso di positività al Covid-19 sul nostro territorio. Vi prego nuovamente di essere responsabili e interpretare questa “fase 3” di convivenza con il virus senza alcuna superficialità. Non rendiamo vani gli sforzi fatti sinora, non mettiamo a rischio la fragile condizione economica del nostro Paese retrocedendo».



Da quando si apprende si tratta di un uomo, un pensionato di 68 anni che una decina di giorni fa aveva iniziato ad accusare i classici sintomi del Covid-19, pur se lievi. Il medico curante lo aveva subito messo in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl e gli aveva prescritto il l'esame del tampone. Ma, per qualche strano motivo i primi due test avevano dato il risultato dubbio. Ieri al terzo tentativo è arrivato il risultato: positivo. Ultimo aggiornamento: 11:13