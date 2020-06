Virus, il bollettino: calano i positivi (210): meno di 200 in terapia intensiva, non accadeva dal 2 marzo

Coronavirus, il bollettino di oggi, martedì 16 giugno 2020. Calano i nuovi positivi 210, rispetto ai 301 di ieri. Di questi quasi il 70% (143) sono in Lombardia. In leggero aumento i morti: 34, ieri se ne registravano 26. Otto regioni a zero contagio. E sono Campania, Puglia, Trento, Bolzano, Valle d'Aosstra, Calabria, Molise e Basilicata. Ecco gli ultimi dati sul coronavirus in Italia secondo l'ultimo bollettino della Protezione civile. I casi totali dall'inizio dell'epidemia sono 237.500. Le persone attualmente positive 24.569.

Coronavirus Lazio, 9 nuovi casi positivi: uno solo proviene dal San Raffaele

Rispetto a ieri i nuovi deceduti con coronavirus sono 34 e portano il totale a 34.405. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 178.526, con un incremento di 1.516 persone rispetto a ieri.

LE REGIONI Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 15.233 in Lombardia, 2.450 in Piemonte, 1.405 in Emilia-Romagna, 718 in Veneto, 463 in Toscana, 242 in Liguria, 1.129 nel Lazio, 601 nelle Marche, 273 in Campania, 353 in Puglia, 64 nella Provincia autonoma di Trento, 806 in Sicilia, 99 in Friuli Venezia Giulia, 468 in Abruzzo, 93 nella Provincia autonoma di Bolzano, 18 in Umbria, 33 in Sardegna, 10 in Valle d'Aosta, 36 in Calabria, 65 in Molise e 10 in Basilicata.

Tra gli attualmente positivi al coronavirus, 177 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 30 pazienti rispetto a ieri, 3.301 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 188 pazienti rispetto a ieri, 21.091 persone, pari all'86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Lombardia I morti dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono complessivamente 16.466 in Lombardia, +9 nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dalla Regione Lombardia. Il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi è di 92.060, mentre i nuovi casi sono 143 di cui 54 riferiti a controlli post test sierologici (2,03% il rapporto con i tamponi giornalieri). Attualmente i positivi sono 15.233 (-743 rispetto a ieri).

Campania. Nessun decesso e nessun nuovo contagio nella giornata di oggi in Campania. L'unità di crisi della Regione Campania comunica che nelle ultime 24 ore sono stati esaminati 1.282 tamponi, nessuno dei quali è risultato positivo. il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza resta quindi 4.613, mentre il totale complessivo dei tamponi analizzati è 242.662. il totale dei deceduti resta 430. sono 3910 i guariti (3.903 totalmente guariti e 7 clinicamente guariti) con un aumento di 16 unità rispetto al dato di ieri. Coronavirus, la virologa Ilaria Capua: «Temo ondate multiple dagli Usa: vaccinate i bimbi» Piemonte L'unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 22.755 (+193 rispetto a ieri), di cui 2579 (+59) Alessandria, 1292 (+11) Asti, 802 a Biella, 2176(+8) Cuneo, 2011 (+5 ) Novara, 11.869 (+ 108) Torino, 958 (+1 ) Vercelli, 917 nel Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 151 (+1) provenienti da altre regioni. Altri 1867 sono 'in via di guarigionè, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo. Nel Lazio si registrano oggi altri 9 casi positivi al Covid-19, di cui 7 a Roma città. In particolare, un solo caso è collegato al focolaio dell'Irccs San Raffaele Pisana. È quanto emerge dal report delle Asl, reso noto dalla Regione Lazio.

