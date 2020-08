Coronavirus, in due giorni oltre 50 ragazzi positivi di ritorno da Grecia, Malta, Spagna e Croazia

Il viaggio con gli amici, dopo la maturità o i mesi chiusi in casa. Ma per tanti il ritorno diventa un incubo: positivi al Covid. Negli ultimi due giorni oltre cinquanta (54) ragazzi hanno scoperto di aver contratto il virus dopo la vacanza in Grecia, Croazia, Malta, Spagna.

E adesso è allarme per i viaggi a rischio dei più giovani. Cinque ragazzi salentini oggi sono risultati positivi dopo la vacanza in Grecia per la maturità. «Due sono di Muro Leccese, uno di Maglie, uno di Squinzano e un altro di Sanarica – afferma il sindaco Antonio Donno – e ora sono tutti isolamento, insieme ai loro famigliari, dopo i controlli eseguiti dall’Asl che ha ricostruito i contatti. Ma da quanto emerso dalle nostre attività, al viaggio in Grecia avrebbero partecipato non solo ragazzi pugliesi, ma anche altri provenienti da diverse regioni e ciò dovrebbe far scattare verifiche a più ampio raggio. La positività al Covid è stata scoperta solo grazie allo zelo del genitore di uno dei ragazzi che ha fatto sottoporre il figlio, a sue spese, al tampone. Dopo l’esito positivo del test è scattato il protocollo per il rintraccio degli altri componenti della comitiva e di tutte le persone con cui sono stati in contatto».

Nel Lazio due ragazze di Fondi, di ritorno da Ibiza, hanno scoperto di aver contratto il virus in vacanza. E così un 19enne di Corigliano-Rossano ( Cosenza) è tra i ragazzi risultati positivi al Covid-19 al rientro da una vacanza in Croazia.



La vacanza a Malta

Una storia simile è quella di alcuni ragazzi della Toscana, risultati positivi ieri. Si tratta di giovani che abitano tra a Arezzo e provincia: facevano tutti parte di una comitiva che ha trascorso le vacanze sull'isola graca di Corfù. In totale 11 ragazzi a cui si aggiunge la mamma 50enne di uno di loro.

Ieri 8 giovani positivi a Roma, tornati da una vacanza a Malta. E nel siracusano 11 ragazzi di ritorno da Malta sono risultati positivi.«In vacanza senza mascherine, a Corfù non ce l'aveva nessuno».

