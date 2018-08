Abborda una ragazzina e poi la stupra: arrestato ai Navigli a Milano

Una ragazza minorenne congolese ha subito la notte scorsa una violenza sessuale a Milano e il suo presunto aggressore è stato arrestato in poche ore dalla polizia. Si tratta di un uomo originario dello Sri Lanka di 39 anni, con cui la giovane aveva mangiato una pizza e bevuto una birra nei pressi del Naviglio della Martesana.





Sempre in zona, si sarebbe consumata la violenza, poi raccontata dalla ragazza alla coppia di genitori adottivi, che hanno sporto denuncia in questura. Gli agenti sono riusciti a rintracciare l'uomo in poco tempo perché i due si erano scambiati i numeri di telefono.

