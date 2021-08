Al via la vendemmia 2021 in tutta Italia il 2 agosto: il distacco del primo grappolo a Monreale, segna inizio raccolta

Il primo grappolo distaccato a Monreale segna l'inizio della vendemmia in tutta Italia che prenderà il via dal 2 agosto. La vendemmia parte con buone condizioni in vigna al sud, segnato da temperature elevate, mentre al nord sono rientrati gli effetti delle gelate primaverili e della grandine che ha colpito aree circoscritte e limitate. L'appuntamento è alle ore 9 nell'azienda agricola «Dei Principi di Spadafora» Comune di Monreale (Contrada Virzì tra Alcamo e Camporeale) e segna l'inizio della raccolta lungo la Penisola con la vendemmia delle uve bianche Chardonnay, per un settore del vino strategico per il fatturato e l'export di tutto l'agroalimentare Made in Italy.

APPROFONDIMENTI PADOVA PAY I prodotti padovani in spiaggia a Chioggia VERONA Vinitaly edizione speciale per operatori a ottobre tutta dedicata al...

I prodotti padovani in spiaggia a Chioggia

Lo scorso anno, secondo la Coldiretti, il Veneto è stata la principale regione produttrice seguita da Puglia, Emilia Romagna e Sicilia, che insieme garantiscono circa i 2/3 della produzione Made in Italy. A fronte della forte riduzione delle vendite nel canale della ristorazione a seguito delle chiusure per l'emergenza Covid, secondo l'analisi Coldiretti su dati Ismea, si è verificato un aumento degli acquisti domestici di vino e spumanti dell'8,1% rispetto all'anno precedente.

Vinitaly edizione speciale per operatori a ottobre tutta dedicata al mercato