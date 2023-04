Le suore sommellier si organizzano ed entrano nel mercato vinicolo

Si apprestano a diventare le suore sommellier più famose d'Europa grazie ad una diffusa campagna diretta agli amanti del buon vino. L'obiettivo delle religiose è promuovere dei bianchi blend particolarmente apprezzati e prodotti nei loro vigneti nei Paesi Bassi. In particolare il bianco 2022 di auxerrois, pinot bianco e pinot grigio, o il pinot nero/gamay rosé, venduti a 14,50 euro a bottiglia. L'anno scorso l'annata è stata quasi miracolosa e ha superato le 64.000 bottiglie. "Abbiamo avuto una bella estate, con temperature calde, e si preannuncia un raccolto perfetto che ci darà oltre 60.000 bottiglie" spiega suor Maria Magdalena, la badessa, nel video girato per informare i commercianti vinicoli.





Il convento delle religiose situato a sud dei Paesi Bassi ha avviato il suo grande vigneto solo nel 2014 per avere sufficienti entrate per la manutenzione delle strutture. Il progetto è stato possibile anche grazie al reclutamento di circa 130 volontari. "Non ci sembrava che la birra in un convento fosse così appropriata e avendo terreni ci siamo orientate sui vigneti. Il vino è un elemento biblico e porta direttamente alla vita di Gesù".Le precedenti vendemmie hanno ottenuto valutazioni più che discrete sul sito di vini Vivino.