Vino, annata anomala in Veneto: vigneto ai raggi X

Un'annata particolare quella che sta affrontando il vigneto veneto, che richiede una particolare attenzione da parte dei tecnici del settore. Per determinarne il futuro, fondamentale sarà l'andamento climatico da qui in avanti: servirebbero ovviamente belle giornate di sole accompagnate da buone temperature.

Il punto sullo stato del vigneto veneto alla vigilia dell'estate è in programma il prossimo 16 giugno in occasione del primo incontro dell'ormai storico Trittico Vitivinicolo promosso da Veneto Agricoltura, con Regione, Avepa, Arpav, Crea-Ve e Università di Padova. L'appuntamento sarà online - causa restrizioni anti Covid - sulla piattaforma Zoom (https://bit.ly/3geioT8) alle ore 9:30. Come ogni anno sarà presentato l'andamento meteo del primo semestre e testato il polso alle diverse aree di produzione vitivinicola della regione.

