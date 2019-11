Gelati e pranzi gratis, così i vigili chiudevano un occhio sui negozi del centro

di Adelaide Pierucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Gelati per i vigili al posto delle mazzette. E, all'occorrenza, carbonara o fettuccine. Succede a Roma centro, nel cuore della città, da Fontana di Trevi a Campo de' Fiori, passando per piazza di Spagna. Strade piene di negozi, via vai di turisti. Una delle zone turistiche più prestigiose del mondo, dove ogni giorno, e per tutti i giorni dell'anno, si affollano migliaia di turisti. A partire proprio da Trevi, dove è impossibile saltare la tappa anche solo per il lancio della tradizionale monetina. Solo chi...