Assalto ai bancomat, individuata la banda dei colpi in Veneto: 6 arresti

di Luca Pozza

VICENZA - Ihanno sgominato una banda di sei malviventi che hanno imperversato nelcompiendo assalti ai bancomat usando l'esplosivo. Il blitz dell'Arma è scattato in Puglia dove, con il supporto dei militari di Foggia, sono stati esegui i provvedimenti restrittivi nei confronti degli indagati tutti residenti a Ortanova.Le indagini hanno permesso di accertare che il gruppo, proveniente dalla cittadina foggiana, giungeva, in tempi e con modalità diverse,. Arrivato sul posto il commando rubava un'auto usata per mettere a segno il colpo. Per far deflagrare lo sportello bancomat gli indagati utilizzavano la cosiddetta "marmotta", di fatto un esplosivo, che veniva inserita nell'erogatore del denaro contante, successivamente innescata con una miccia a combustione e fatta esplodere. Dopo l'assalto i malviventi rientravano ad Ortanova sempre con tempi e modalità diverse.Sono tre al momento gli episodi contestati agli indagati, ma i carabinieri stanno svolgendo accertamenti su altri assalti nella provincia berica. Due delle misure cautelari sono state notificate presso le carceri di Lanciano (Chieti) e Pescara, gli altri arrestati sono stati associati al carcere di Foggia.