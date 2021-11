Mancano ancora poco più di 3 settimane alle festività natalize (e meno di una all'entrata in vigore del Super Green pass), e la variante Omicron potrebbe già cambiare le previsioni sul come andranno quest'anno non solo i festeggiamenti, ma anche su viaggi e stagione turistica. In attesa di capire la reale pericolosità della mutazione B.1.1.529 e il suo ipotetico effetto sui vaccini a disposizione, l'evidenza rimarcata da tutti gli esperti è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati