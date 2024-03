Via Crucis al Colosseo 2024, dove vedere la celebrazione in tv: orari, le meditazioni di Papa Francesco e le 14 tappe

Anche quest’anno Papa Francesco presiederà il Solenne rito della Via Crucis al Colosseo che si svolgerà stasera 29 marzo Venerdì Santo, al termine del quale impartirà la Benedizione Apostolica.

Via Crucis stasera, dove vederla in tv

Migliaia i fedeli che si uniranno al Santo Padre per la celebrazione, che sarà come sempre trasmessa in mondovisione su Rai 1., in diretta anche su Tv2000 (canale 128 e 157 di Sky) dove in questi giorni è prevista una programmazione dedicata alle celebrazioni pasquali tenute da Papa Francesco, in streaming su RaiPlay.

Quest'anno, inoltre, per la prima volta è il Pontefice stesso l'autore delle meditazioni che accompagnano la Via Crucis, una Via Crucis di orazione nell'anno che Bergoglio ha voluto dedicare alla preghiera in preparazione del Giubileo 2025.

Le meditazioni

“La sofferenza con Dio non ha l’ultima parola”. Il Papa, per la prima volta nel suo pontificato, ha scritto di proprio pugno le meditazioni per la Via Crucis che si svolgerà stasera al Colosseo. Quattordici stazioni nelle quali Bergoglio fa un dialogo con Gesù e denuncia nuovamente la “follia della guerra” e dà voce al dolore davanti ai “volti dei bambini che non sanno più sorridere, a madri che li vedono denutriti e affamati e non hanno più lacrime da versare”. Nelle meditazioni c’è anche l’esortazione del Papa a riconoscere “la grandezza delle donne, che ancora oggi vengono scartate subendo oltraggi e violenze”. Bergoglio inoltre osserva: “Basta una tastiera per insultare e pubblicare sentenze”.

Le 14 tappe

La Via Crucis ricostruisce il tragico cammino di Gesù Cristo che si avvia alla crocifissione e si compone di 14 tappe. Ogni stazione ripropone un momento significativo del percorso di Gesù verso il calvario. Ecco le tappe:

Gesù è condannato a morte

Gesù è caricato della croce

Gesù cade per la prima volta

Gesù incontra sua madre

Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene

Santa Veronica asciuga il volto di Gesù

Gesù cade per la seconda volta

Gesù consola le donne di Gerusalemme

Gesù cade per la terza volta

Gesù è spogliato delle vesti

Gesù è inchiodato sulla croce

Gesù muore in croce

Gesù è deposto dalla croce

Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro