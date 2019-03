Papa Francesco addolorato per l'attentato alle moschee: «Atto insensato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano Papa Francesco è profondamente addolorato per la strage nelle due moschee in. La notizia dell'attentato gli è arrivata mentre si trovava in ritiro spirituale ad Ariccia. «Un insensato atto di violenza». Attraverso un telegramma fatto inviare dal Segretario di Stato vaticano, Papa Bergoglio ha esteso le sue condoglianze a tutti i neozelandesi e alle comunità islamiche, esprimendo «la sua solidarietà a tutti e incoraggiando coloro che in queste ore si stanno impegnando per garantire cure alle vittime, ai familiari, ai feriti e a coloro che sono rimasti colpiti da questa tragedia».Solidarietà e profonda vicinanza a tutti membri della comunità musulmana in Nuova Zelanda è stata espressa - in un comunicato - anche dai vescovi cattolici del Paese. «Siamo inorriditi».