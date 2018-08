Vasco Rossi in vacanza in Puglia, in spiaggia è bagno di folla Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bagno di folla per Vasco Rossi che, all'arrivo in spiaggia in Puglia, è stato accolto da tantissimi fan. Su un video pubblicato dal rocker sul suo profilo Instagram si vede Vasco che, accompagnato dal fedele bodyguard, passeggia su una spiaggia pugliese. Appena i bagnanti si accorgono di lui, Vasco viene letteralmente assalito da una folla a caccia di selfie. E lui, sorridente e di buonumore, si mette in posa per la foto di gruppo.