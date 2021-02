Covid, variante inglese, al via indagine rapida Iss-Regioni: raccolta dati in due giorni consecutivi

La variante inglese del Covid preoccupa e le Regioni decidono di approfondire. Al via un'indagine rapida per la valutazione della prevalenza della variante VOC 202012/01 (cosiddetta variante inglese) in Italia e stabilire una prima mappatura del grado di diffusione. L'indagine è coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con tutte le Regioni e province autonome. Nella circolare diffusa dal Ministero della Salute viene indicato che l'obiettivo è identificare, tra i campioni con risultato positivo per SARS-CoV-2 possibili casi di infezione con la variante, e fornire i dati di prevalenza per eventuali misure. L'indagine si svolgerà in due giorni consecutivi.

APPROFONDIMENTI I DATI Covid Italia, bollettino oggi: 7.970 contagi e 307 morti. Emilia... I DATI Covid Lazio, bollettino oggi 8 febbraio: 782 nuovi casi (-138) e 32... COVID19 Vaccino, calendario prenotazioni regione per regione: ecco come fare INVISTA Covid, inizia la campagna vaccinale per gli over 80 allo Spallanzani... MANAUS Covid Brasile, contagi nonostante l'immunità di gregge a... MANAUS Covid Brasile, contagi nonostante l'immunità di gregge a... IMMUNIT​Á Astrazeneca, vaccino efficace «solo al 10%» sulla... LONDRA Vaccino, Gran Bretagna: «È sicuro», 22 mila... LOTTA AL VIRUS Covid e zone, senza decreto le Regioni riaprono. Il Cts avverte:... IL FOCUS Stanchezza cronica e dolori muscolari, ecco gli effetti del Covid... L'ANALISI Vaccino Covid, AstraZeneca: «Nostro siero, meno efficace sulla...

Ultimo aggiornamento: 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA