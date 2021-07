Israele, il Paese che per primo e più velocemente ha vaccinato la sua popolazione (il 57,2 per cento ha già ricevuto la doppia dose), ha verificato che l’efficacia di Pfizer sulla variante Delta scende al 64 per cento. Nel Regno Unito la mutazione, esplosa inizialmente in India, è ormai dominante e i casi positivi giornalieri hanno superato quota 27mila nonostante il fatto che oltre il 50 per cento dei cittadini abbia completato la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati