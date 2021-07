Variante Delta, ricoveri in aumento e salgono incidenza e Rt: 20 Regioni a rischio moderato

La variante Delta fa salire l'incidenza e l'Rt in Italia. Questa settimana sono rispettivamente a 58 e 1,57. I due valori, che segnano la circolazione del virus e la replicabilità del contagio, sono oltre la soglia di 50x100mila per il primo e oltre l'1,50 il secondo. La scorsa settimana si attestavano rispettivamente a 41 e 1.26. Due parametri che, insieme ai nuovi valori varati dal governo sulla percentuale di saturazione delle aree mediche e delle terapie intensive, determinano il cambio di fascia delle regioni e le relative restrizioni.

Variante Delta, più contagi e morti ma ricoveri sotto controllo: picco a Ferragosto

Variante Delta, aumentano i ricoveri

Nessuna Regione e Provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica, ma aumentano i ricoveri. Il tasso di occupazione in intensiva è stabile al 2%, con un lieve aumento nel numero di ricoverati che passa da 165 (20/07/2021) a 189 (27/07/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche nazionale aumenta invece al 3% rispetto al 2% della scorsa settimana. Il numero di ricoverati in queste aree è in aumento da 1.194 a 1.611. Lo rileva, secondo quanto si apprende, la bozza del monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Iss all'esame della Cabina di regia.

Un avanzamento che significherebbe inevitabilmente finire in giallo prima della fine dell'estate (dopo il 20 agosto). Tra gli altri territori che potrebbero trovarsi in una situazione simile ci sono Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna che, pur con un tasso prospettato pari al 10 per cento, si troverebbero a fare i conti con una super diffusione del virus evidentemente legata al turismo e un sistema ospedaliero senz'altro più fragile rispetto a quello di molte regioni italiane.

Regioni a rischio

Sono 20 - rispetto alle 19 della scorsa settimana - le Regioni e Province autonome classificate a rischio moderato e una (Molise) a rischio basso questa settimana. È quanto evidenzia, secondo quanto si apprende, la bozza del monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Iss all'esame della Cabina di regia. Diciassette Regioni e Province autonome riportano allerte di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza.