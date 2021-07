Variante Delta, Sicilia e Sardegna in rosso nella mappa del contagio in Europa (Ecdc): Lazio giallo

Nella mappa del contagio in Europa misurata dall'Ecdc (Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie) peggiora la situazione del Covid in Italia. Oggi Sicilia e Sardegna passano in rosso, mentre gran parte del resto della Penisola è in giallo. In verde Piemonte, Vale d'Aosta, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. La settimana scorsa solo 4 regioni erano in giallo. La mappa dell' Ecdc viene usato da molti Paesi come bussola per le restrizioni di viaggio.

APPROFONDIMENTI I NUMERI Variante delta, nel Lazio all'80,8%: 9 nuovi contagi su 10 tra... COVID Variante Delta, morti cresciuti del 46% in 7 giorni: dal Gimbe... ECONOMIA Vaccini, all'Italia un milione di dosi Pfizer in più. OK a Moderna... MONDO Spagna, nuove misure da giovedì per contrastare la variante... LE NORME Come entrare in Francia? Dal Green Pass al tampone, le regole in base... SICILIA Due neonati positivi al Covid ricoverati a Palermo, uno è... ITALIA Malta, rientrano i primi studenti rimasti bloccati sull'isola per...

Variante Delta, in Cina torna la paura: primo caso a Pechino, focolai alle feste. Il governo: «Situazione grave»

I dati di sorveglianza riportati all'OMS/Europa e al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) mostrano che tra il 28 giugno e l'11 luglio 2021 la variante Delta era dominante nella maggior parte (19 paesi) dei 28 paesi che hanno riportato un sequenziamento genetico sufficientemente completo informazione. Di questi 19 paesi, la proporzione mediana di tutti gli isolati di virus sequenziati a livello nazionale rilevati ha mostrato che la proporzione della variante Delta era del 68,3%, superando la variante Alpha precedentemente dominante (22,3%) in tutta la regione.

#SARSCoV2 #DeltaVariant now dominant in European Region.#ECDC and @WHO_Europe call for reinforcement of efforts to prevent transmission:

-> fasten up vaccination, avoid crowds, keep #PhysicalDistancing, #HandHygiene & wear a mask when needed

Read more: https://t.co/WnBNNbRmf5

— ECDC (@ECDC_EU) July 26, 2021