Variante Delta, scoperto focolaio fra Piacenza e Cremona: 24 casi collegati in un'azienda

Focolaio di variante Delta in Italia. In sei giorni l'Ausl di Piacenza ha sequenziato, rintracciato e isolato 24 casi della mutazione del coronavirus scoperta in India. Tutti provengono dal polo logistico piacentino. Due le aziende coinvolte, con 10 dipendenti contagiati e gli altri 14 sono amici, conoscenti o parenti stretti. Lo scrive la Libertà, spiegando che diversi positivi abitano nel Cremonese e si spostano utilizzando mezzi pubblici: nei giorni scorsi l'Ausl aveva lanciato appelli a sottoporsi a tampone per i passeggeri della linea di bus Piacenza-Cremona. L'indagine condotta dal dipartimento di Sanità pubblica non ha riscontrato casi gravi.

Variante Delta, tampone e quarantena o green pass: ecco le nuove regole per chi entra in Italia

Variante Delta, i contagiati non erano vaccinati

«Abbiamo allargato il più possibile il cerchio tentando di individuare i possibili contatti dei contagiati - spiega al quotidiano piacentino il responsabile del dipartimento, Marco Delledonne - In questi ultimi giorni, per fortuna, i tamponi non evidenziano più nuovi positivi e siamo abbastanza fiduciosi di essere riusciti a contenere il virus, grazie ad un'azione tempestiva». L'attività di contact tracing è partita il 15 giugno. A quanto pare i contagiati non erano stati vaccinati.