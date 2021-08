Variante Delta «rende impossibile l'immunità di gregge, il coronavirus non è come il morbillo»

La variante Delta rende impossibile il raggiungimento dell'immunità di gregge perchè ci troviamo di fronte a un virus e una malattia che non è come il morbillo. Lo dice Andrew Pollard.

«Non è possibile» raggiungere l'immunità di gregge con l'attuale variante Delta del coronavirus. Lo ha affermato il direttore dell'Oxford Vaccine Group, Sir Andrew Pollard, affermando che «questo virus non è il morbillo. Se il 95 per cento delle persone è stato vaccinato contro il morbillo, il virus non può trasmettersi nella popolazione», ha detto. Ma «la variante Delta infetterà ancora le persone che sono state vaccinate. E questo significa che chiunque non sia ancora vaccinato a un certo punto incontrerà il virus e non abbiamo nulla che possa fermare completamente quella trasmissione», ha aggiunto. Il concetto di immunità di gregge si basa sul fatto che la grande maggioranza di una popolazione che ottiene l'immunità fornisce, a sua volta, una protezione indiretta da una malattia infettiva per i non vaccinati e per coloro che non sono mai stati infettati in precedenza.

"Herd immunity is not a possibility" because the Delta variant "still infects vaccinated individuals". Professor Sir Andrew Pollard, director of the Oxford Vaccine Group, says there is nothing "the UK can do to stop the emergence of new variants". pic.twitter.com/eCq1zXxBWc — Channel 4 News (@Channel4News) August 10, 2021

Il nodo varianti

L'immunità di gregge dal Covid al momento «non è una possibilità», ha dunque ribadito il professor Pollard in un'audizione di fronte a una commissione parlamentare. Pollard è anche direttore del Centro Vaccini dell'Università di Oxford e coprotagonista dello sviluppo del farmaco poi prodotto da AstraZeneca.

Pollard ha spigato che gli antidoti attualmente a disposizione si stanno rivelando efficaci per «rallentare» la pandemia e contenerne gli effetti gravi (morti e ricoveri), ma non possano rappresentare una barriera totale contro le nuove mutazioni. Pollard ha quindi aggiunto che ulteriori varianti ancor più aggressive non sono da escludere e ha insistito che non si può al momento immaginare il programma vaccinale alla stregua di una percorso verso «una mitica immunità di gregge».

Sulla stessa lunghezza d'onda il professor Paul Hunter, virologo all'università di East Anglia, e la professoressa Devi Sridhar, direttrice del dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica nell'ateneo di Edimburgo, secondo i quali i vaccini hanno «inciso» sulla pandemia, ma non hanno ancora «risolto» il problema d'una malattia destinata ad assumere per adesso se non altro caratteristiche stagionali.

Qui il professor Hunter parla dell'immunizzazione dei ragazzi di 17 anni, dice che i dati sugli anticorpi suggeriscono che la grande maggioranza dei 17enni ha già avuto l'infezione e l'ha risolta. E che comunque bisogna vaccinarei teenager appartenenenti a questo gruppo d'età.

🗣 Prof Paul Hunter: Data on antibodies suggests the large majority of 17-year-olds have already had the infection and recovered.#APPGCoronavirushttps://t.co/WqUQwl7PtT — APPG on Coronavirus (@AppgCoronavirus) August 10, 2021

Hunter in particolare ha evocato come «assolutamente inevitabile» la comparsa futura di nuove varianti in grado di sfuggire alla protezione dei vaccini attuali, tenuto conto che una parte dei vaccinati continua comunque a contagiare i non vaccinati anche se infettata in modo non grave; e che persino nel Regno Unito, dove si è a livelli record di copertura media vaccinale della popolazione adulta in occidente, quasi un terzo degli abitanti non ha tuttora ricevuto neppure una dose.

