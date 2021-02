Nel Regno Unito è stata identificata una nuova variante del coronavirus, con tutta una serie di mutazioni potenzialmente preoccupanti, che secondo gli esperti andrebbe monitorata con attenzione per calibrare meglio i vaccini. La variante, nota come B1525, è stata isolata di ricercatori dell’Università di Edimburgo. Sono dieci i Paesi in cui è stata rilevata la mutazione: Danimarca (35 casi), Gran Bretagna (33), Nigeria (12), Stati Uniti (10), Francia (5), Ghana (4), Canada (3), Australia (2), Giordania (2), oltre a un caso in Belgio e Spagna. Le prime rilevazioni di questa mutazione risalgono allo scorso dicembre, nel Regno Unito e in Nigeria.

Secondo gli scienziati che hanno condotto lo studio, informa il Guardian, la variante avrebbe una stretta parentela con quella isolata in Kent, la B117: contiene una serie di mutazioni che preoccupano i ricercatori, in particolare la E484K alla proteina spike che, come sappiamo, è la “chiave” utilizzata dal virus per penetrare nelle cellule umane e replicarsi.

Analogie con altre varianti

La mutazione E484K è presente anche in altre varianti isolate in Sudafrica e Brasile: aiuterebbe il virus a difendersi dagli anticorpi neutralizzanti umani. Lo scienziato Simon Clarke, professore associato di microbiologia cellulare all’Università di Reading, ha detto al giornale britannico che è ancora presto per dire se queste mutazioni possano provocare una forma di Covid-19 più grave, o risultare maggiormente contagiose, ma di certo la mutazione E484K, tipica della mutazione sudafricana, è stata considerata causa di una maggiore resistenza a certi vaccini (in particolare AstraZeneca, il cui uso è stato sospeso dal governo di Pretoria).

«Credo che finché non sappiamo di più di queste varianti, qualsiasi mutazione che riporti la E484K dovrebbe essere monitorata, perché sembra conferisca resistenza all’immunità ottenuta con i vaccini», ha detto Clarke. Una tesi, questa, sostenuta anche a Ravi Gupta, professore di mircobiologia clinica all’Università di Cambridge: «Questa mutazione sembra aiutare il virus a eludere i nostri anticorpi».

Un altro ricercatore, Jonathan Stoye, ha detto al giornale inglese che non è sorprendente che la nuova variante contenga in sé una mutazione già nota. «Fa parte della selezione naturale del virus, che cerca il modo di non essere colpito dalla risposta immunitaria».

Ma questo dovrebbe anche indurre chi sviluppa vaccini ad utilizzare anche questa variante “di successo” nello sviluppo di nuovi antidoti: «La mutazione E484K sembra essere quella chiave nella sua strategia evolutiva, e quindi va utilizzata nelle prossime stategie di aggiustamento dei vaccini».

Anche per questo, il tracciamento delle varianti diventa cruciale. Secondo Lucy van Dorp, dell’Istituto di genetica dell’University College di Londra, «uno dei maggiori vantaggi del tracciamento genetico è quello di isolare le mutazioni che preoccupano maggiormente, quando sono ancora minoritarie, di modo da prepararsi ad aggiustare il tiro in anticipo», valutando il loro grado di prevalenza nel mondo.

