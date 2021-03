Covid, Rt Italia a 1,06. Rezza: «Momento critico a causa della variante brasiliana»

I contagi Covid in Italia aumentano giorno dopo giorno e l'Istituto Superiore di Sanità lancia un vero e proprio allarme. L'Rt medio nazionale ha raggiunto quota 1,06, la scorsa settimana il valore era a 0,99. Tra marzo e dicembre 2020 si sono registrati 108.178 decessi in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019. Si conferma per la quinta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio. Sei Regioni (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia e Marche) hanno un livello di rischio alto. Sono 14 (contro le 10 della settimana precedente) le Regioni/PPAA con una classificazione di rischio moderato (di cui nove ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e solo una (Sardegna) con rischio basso (contro le sei della settimana precedente).

Il monitoraggio dell'Iss ----> Scarica il Pdf

Covid, Brusaferro: «Riportare Rt sotto 1 prima possibile»

Allarme variante brasiliana

I contagi in questo momento avvengono in famiglia ed a preoccupare è soprattutto la variante brasiliana come afferma Rezza. «La variante brasiliana era presente in più del 4% dei ceppi isolati in Italia ma ci preoccupa un pò di più e bisogna fare uno sforzo maggiore per contenerla. Per questo come cabina di regia abbiamo invitato tutte le regioni dove è presente a implementare misure di restrizione e contenimento maggiori. Il momento è critico rispetto alla tendenza dell'epidemia ma possiamo intervenire tempestivamente anche dando impulso alla campagna vaccinale». Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della salute Gianni Rezza.

Covid, bollettino del Lazio: oltre oltre 1.500 nuovi contagi, a Roma 600 casi. Frosinone a rischio zona rossa

Cosa ha detto Brusaferro

«La curva segnala una ricrescita dei casi in Italia, ma la ricrescita non è solo in Italia. Nelle ultima settimane c'è un dato di crescita in Italia e anche l'incidenza sta salendo». Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro alla conferenza stampa sull'analisi del monitoraggio settimanale della cabina di regia. Scendono i casi nelle Rsa. «Continua la decrescita dei focolai nelle Rsa mentre alcuni focolai sono segnalati presso le strutture ospedaliere e questo può essere dovuto alle nuove varianti». Lo ha affermato il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro alla conferenza stampa al ministero della Salute sul monitoraggio settimanale . «Bisogna intervenire in maniera tempestiva e radicale per contenere le varianti del virus». Lo ha affermato il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro alla conferenza stampa al ministero della Salute sul monitoraggio settimanale . Bisogna implementare misure contenimento maggiori a partire dalle regioni.

Violano la zona rossa per andare a giocare a calcetto, sanzionati 10 ragazzi

Contagio familiare

«Il contagio in questo momento avviene soprattutto a livello familiare. Questo è un elemento importante». Lo ha affermato il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro alla conferenza stampa al ministero della Salute sul monitoraggio settimanale. Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della salute Gianni Rezza.

