Roberto Vannacci indagato a Roma per il libro "Il mondo al contrario". «Istigazione all'odio razziale»

Il generale dell'Esercito, Roberto Vannacci, è indagato a Roma in relazione ad alcune affermazioni che compaiono nel suo libro «Il mondo al contrario».

Vannacci sotto inchiesta peculato e truffa: «Potrei candidarmi lo stesso». La Lega: «Azione a orologeria»

Vannacci: «Nessuna istigazione all'odio»

«L'unica istigazione fatta è quella alla riflessione e alla lettura. Nessuna istigazione all'odio». Così l'avvocato Giorgio Carta, difensore del generale dell'Esercito Roberto Vannacci, commenta la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati a Roma per il reato di istigazione all'odio razziale in relazione ad alcune affermazioni presenti nel libro «Il mondo al contrario». «Anche Galileo Galilei è stato processato per le sue idee ma 300 anni dopo è stato 'assoltò - ironizza - Speriamo, per dati anagrafici, di risolvere prima questa vicenda prima».

L'inchiesta sul periodo a Mosca

Nei giorni scorsi il generale è stato messo sotto accusa anche per peculato e truffa, in seguito agli esiti di un'ispezione svolta dallo Stato Maggiore della Difesa e trasmessi alla Procura militare sul suo periodo da addetto militare italiano a Mosca. Indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente (perché moglie e figlie non erano a Mosca nel periodo considerato), una spesa di 9mila euro legata all'auto di servizio non autorizzata, rimborsi per l'organizzazione di eventi e cene che in realtà non si sarebbero svolti. Queste le contestazioni degli ispettori al generale per il suo servizio in Russia, tra il febbraio 2021 ed il maggio del 2022, quando venne espulso dal Cremlino insieme ad altri 23 diplomatici ed esperti militari italiani, in risposta all'analoga mossa dal governo Draghi dopo l'invasione dell'Ucraina. La procura militare procede per peculato e truffa. E la relazione degli ispettori ministeriali sarebbe stata inviata, per quanto di competenza, anche alla procura ordinaria e alla Corte dei Conti.

L'inchiesta sul libro

Sul parà-scrittore pendeva già un'inchiesta formale avviata dai suoi superiori per accertare eventuali infrazioni disciplinari in relazione ai contenuti del suo bestseller (oltre 200mila copie vendute) 'Il mondo al contrariò. Gli accertamenti in questo caso seguono complesse procedure burocratiche e non è detto si concludano in tempi brevi. Rischia sanzioni che vanno dalla sospensione dell'impiego da un mese ad un anno alla «cessazione della ferma», che equivale all'espulsione dal servizio; possibile anche la perdita del grado per rimozione.

Il nuovo libro

Il nuovo inciampo coglie Vannacci sempre alle prese con la sua doppia vita. In servizio a Palazzo Esercito, da capo di Stato Maggiore del Comando delle forze operative terrestri. Nel tempo libero in tour promozionale per le sue fatiche letterarie. Venerdì prossimo farà tappa a Milano. C'è da presentare la sua opera seconda, in uscita il 12 marzo (Piemme editore): 272 pagine (su Amazon in vendita a 18,90 euro) per raccontare «Vita e valori di un generale incursore».