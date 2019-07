Valeria Marini, bagno nella fontana di Piazza di Spagna, ma i social insorgono: «Denunciatela»

di Alessio Esposito

Un bagno "stellare".è entrata nella Fontana della Barcaccia in, a, per promuovere l'uscita del suo nuovo singolo "Me Gusta". La showgirl si è immersa nell'acqua di uno dei monumenti più belli della, accerchiata da decine di fan e curiosi a caccia di un video o una foto. Un successo solo apparente per, che subito dopo il bagno ha dovuto fare i conti con la furia dei social.Su, infatti, non si contano i commenti negativi nei confronti dell'ex concorrente di. «Smettiamola di inquinare le nostre fontane con la plastica», scrive ironicamente un utente. «Non so se è peggio lei o i cretini che la applaudono», commenta un altro su. «Ma non è un attimo da denuncia?» è il commento che meglio sintetizza l'umore del popolo dei social. Insomma, una trovata promozionale quella di, che però rischia seriamente di ritorcersi contro di lei.