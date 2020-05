Vaccino Usa-Germania, via ai test sull'uomo. «Milioni di dosi prodotte nel 2020»

Coronavirus Vaccino Usa - Germania, è stata avviata la sperimentazione sull'uomo e si prevedono milioni di dosi già nel 2020. La multinazionale Pfizer e la tedesca BioNTech hanno annunciato di aver somministrato, negli Stati Uniti, la prima dose ai partecipanti allo studio per il vaccino BNT162 per prevenire il COVID-19.

L'ampiezza di questo programma, annunciano, «dovrebbe consentire la produzione di milioni di dosi di vaccino nel 2020, aumentando a centinaia di milioni nel 2021». Un programma di sviluppo globale e la somministrazione del vaccino al primo campione in Germania è stata completata la scorsa settimana.

Virus, voto bypartisan alla Camera per un accordo tra governo e Cei per la ripresa delle messe



Pfizer and German pharmaceutical company BioNTech say their potential coronavirus vaccine began human trials in the U.S. on Monday. If the tests are successful, the vaccine could be ready for emergency use in September. From the NYT: https://t.co/MGvcTe4fOQ — Chicago Tribune (@chicagotribune) May 5, 2020

Un programma di sviluppo globale e la somministrazione del vaccino al primo campione in Germania è stata completata la scorsa settimana. I siti di proprietà di Pfizer in tre stati degli Stati Uniti (Massachusetts, Michigan e Missouri) e Puurs, in Belgio, sono stati identificati come centri produttivi per il vaccino contro il COVID-19, con ulteriori siti da selezionare.

Nei suoi siti di produzione in Germania, anche BioNTech prevede di aumentare la sua capacità produttiva per assicurare la fornitura globale del potenziale vaccino. BioNTech e Pfizer, annunciano in una nota, «lavoreranno congiuntamente per commercializzare il vaccino in tutto il mondo previa approvazione regolatoria». Nei test del vaccino avviati in Usa, i primi a farsi iniettare sono stati cinque volontari all'università del Maryland e al centro medico Grossman della università di New York. I ricercatori utilizzeranno sui volontari ben 4 diverse versioni del potenziale vaccino: 4 su ogni 5 partecipanti riceveranno una diversa tipologia dell'immunizzazione e solo 1 un placebo. Inizialmente le sperimentazioni sono su un campione di popolazione tra i 18 ed i 55 anni e successivamente includeranno anziani sino agli 85 anni. La speranza della Pfizer è di avere una immunizzazione «per l'autunno».

Ultimo aggiornamento: 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA