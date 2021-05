Vaccini, Figliuolo: «Dopo gli over 65 possiamo aprire a tutti, precedenza a classi produttive»

Il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, apre alla possibilità di vaccinare tutte le classi d'età nel corso della sua visita all'hub di Porta di Roma: «Dobbiamo premere sulle classi over 60 - per le quali la media di somministrazioni è ancora bassa - e il piano va seguito in maniera ordinata e coerente. Quando avremo messo in sicurezza gli over 65 si può aprire a tutte le classi di età. Si vada a vaccinare poi classi produttive, penso al settore alberghiero».

IL PIANO - Il generale ha spiegato: «Nel Lazio siamo al 94 per cento di vaccinati over 80, nella fascia 70-79 siamo nella media e negli over 60 siamo nella media, che però è bassa a livello nazionale. Dobbiamo seguire il piano in maniera ordinata e coerente e quindi concentriamoci sugli over 65». Ed ha aggiunto: «Dobbiamo arrivare a inoculare sempre il 90% di dosi, questo è lo sviluppo del piano».

PROSSIMO STEP - Figliuolo, inoltre, ha dichiarato: «Il prossimo step sarà sulle classi produttive, i vaccini arriveranno e maggio sarà un mese di transizione. Dopo pensiamo all'estate». Ed ha ipotizzato: «Fare la vaccinazioni nelle scuole ai ragazzi? Ci stiamo pensando, come si faceva una volta negli anni '70».