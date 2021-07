Vaccino, si può prendere il sole dopo aver ricevuto la dose? La risposta dei medici

Vaccino e sole, uno dei temi che interessano molto i cittadini alle prese con le vacanze estive o i weekend passati al mare. La domanda più frequente è proprio questa: si può prendere il sole dopo aver ricevuto una dose di vaccino? La risposta arriva direttamente dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici attraverso il sito anti fake news "Dottore, ma è vero che...?", dopo che un noto istituto dermatologico aveva messo in guardia, consigliando di aspettare alcune settimane o in alternativa usare una crema protettiva e assumere

Vaccino, si può prendere il sole dopo la dose?

«In realtà - chiarisce il sito anti-bufale - il parere degli esperti si riferisce ai pazienti che hanno sviluppato manifestazioni dermatologiche della malattia (dall'orticaria ai geloni a varie forme di esantema), oppure hanno avuto una reazione cutanea importante alla vaccinazione (per esempio l'arrossamento e il rigonfiamento del braccio, che avviene in alcuni casi soprattutto con i vaccini a Rna messaggero). Il loro consiglio, del tutto ragionevole - affermano i medici - è di evitare di esporre all'azione irritante del sole una pelle già infiammata. Anche chi sviluppa un pò di febbre dopo il vaccino è bene che resti a casa e non si esponga al sole finché non sarà passata. Chi invece, durante la malattia o dopo la vaccinazione, non ha avuto manifestazioni cutanee non ha nessuna ragione particolare per non esporsi al sole».

Nessuna raccomandazione

«Per quanto riguarda i vaccini contro Covid-19 - sottolinea la Federazione nazionale degli Ordini dei medici - non è segnalata nessuna raccomandazione al riguardo, né dagli studi eseguiti per l'autorizzazione, né nella sorveglianza post-marketing che ormai riguarda più di 2 miliardi di persone».