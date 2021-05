Vaccino, Pfizer testa co-somministrazione tra terza dose e anti-pneumococco: ecco lo studio

Mentre la campagna vaccinale va avanti e porta i suoi frutti, non si arrestano le ricerche. Stavolta tocca a Pzifer che si lancia nel test della somministrazione della terza dose del vaccino e l'anti-pneumococco. È partito lo studio su 600 adulti Milano. A causa della potenziale necessità di un richiamo del vaccino Covid-19 «stiamo esplorando la co-somministrazione del nostro candidato vaccino Prevnar-20*» anti-pneumococco «con una terza dose del nostro vaccino Covid-19. In caso di successo e approvazione, le persone potrebbero ricevere entrambi i vaccini in una sola visita». Lo annuncia Albert Bourla, presidente e amministratore delegato di Pfizer, comunicando su Twitter l'avvio di uno studio ad hoc.

