Vaccino Pfizer, Arcuri: «Meno 20% di fiale. Pronte quelle Astrazeneca, dopo ok Ema non dovremo aspettare»

Vaccino Pfizer, il Commissario per l'Emergenza Covid Domenico Arcuri afferma che la campagna vaccinale rallenta per mancanza di fiale: «Meno 20% di fiale dalla prossima settimana - conferma Arcuri -. Per i ritardi Pfizer siamo passati da 80 a 28 mila dosi al giorno».

Meno dosi di vaccino

«Abbiamo ricevuto il 29% in meno di dosi dalla Pfizer questa settimana e ci è stato comunicato che riceveremo il 20% in meno la prossima settimana. Il ritardo prosegue», conferma il Commissario per l'Emergenza Covid, Domenico Arcuri.

A causa dei ritardi nella consegna dei vaccini da parte di Pfizer l'Italia è passata da una media di 80mila persone vaccinate al giorno, con una punta di 92mila, ad una media di 28mila al giorno. Lo ha detto il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa sottolineando che i ritardi hanno «rallentato significativamente la campagna vaccinale». Questa, ha aggiunto, «è la conseguenza della necessità di tenere nei magazzini le dosi che servono per i richiami».

Arcuri, con ok ad Astrazeneca 8 milioni dosi in primo trimestre

Al momento «le informazioni che abbiamo prevedono una consegna di otto milioni di dosi di vaccino Astrazeneca nel primo trimestre di questo anno», qualora vengano rispettati i tempi della sua approvazione da parte dell'Ema e dell'Aifa. Lo ha affermato il commissario all'emergenza Arcuri. «Stiamo discutendo con Astrazeneca ed abbiamo già organizzato la fase di distribuzione: l'azienda consegnerà tutte le dosi a Pratica di Mare e noi ci faremmo carico di distribuirle: non perderemo neanche un secondo», ha aggiunto.

I numeri del Veneto

