Covid, Ricciardi: «Se non facciamo vaccini andiamo avanti fino al 2024»

Provare a venire fuori dalla pandemia nel 2022, o invece restare nel pantano (almeno) fino al 2024. La discriminante? La diffusione della vaccinazione. Ne è convinto Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma. Che si dice anche non contrario al prolungamento della validità del Green Pass.

APPROFONDIMENTI COVID Covid, tra i sanitari +600% di casi (non gravi): ipotesi terza dose IL PIANO Mezzi pubblici, sui bus tornano i controllori: vigileranno su... COVID Vaccino, Rasi: «Estendere obbligo a chi lavora tra la gente.... MINISTERO Green pass verso proroga a 12 mesi, Speranza sulla terza dose di... POLITICA Zaia: «Serve decisione su terza dose vaccino, no a scorte se... VIDEO Zaia: «Su terza dose di vaccino serve riflessione per gli over... STATI UNITI Variante Delta, Fauci: «Aumenteranno i bambini in... SALUTE Fauci: «Tutti avranno bisogno della terza dose, protezione...

Zona gialla Sicilia da lunedì 30 agosto, Sardegna e Calabria in bilico. Mascherine e ristoranti: cosa cambia

​Covid, Ricciardi: «Se non vacciniamo andiamo avanti fino al 2024»

«Questa pandemia è destinata a durare anni. Se noi vacciniamo molto abbiamo la possibilità di vedere la luce nel 2022. Se invece non vacciniamo abbastanza questa situazione va avanti fino al 2024. È pensabile vivere così fino a quella data? No. Perché oltre che a conseguenze sulla salute ci saranno anche conseguenze sull'economia», dice Ricciardi all'Adnkronos Salute.

Il Green Pass

«Visto che abbiamo costatato che la protezione data dalla vaccinazione anti-Covid dura più dei sei mesi inizialmente osservati, arrivando ai 9 e anche ai 12 mesi, è chiaro che è opportuno prendere in considerazione il prolungamento della validità del Green pass. Questo non vuol dire, però, che non dobbiamo prevedere una dose di richiamo, prima, per le persone più fragili. I due interventi non sono in contraddizione tra di loro ma sono da considerarsi sinergici», sottolinea poi il consigliere del ministro della Salute. «È giusto - ribadisce Ricciardi - prendere in considerazione l'estensione del Green pass, nella certezza che le persone rimangano protette, perché pian piano stiamo accumulando dati secondo i quali la protezione è più prolungata di quanto pensassimo inizialmente. Ma non è pensabile che questo sia vero nelle persone più vulnerabili. Per questo è importante considerare, contemporaneamente, strategie diverse per le persone sane che hanno una risposta anticorpale protettiva anche a distanza di tempo e per le persone che hanno una protezione minore».