«Vaccino obbligatorio per chi è a contatto con il pubblico, mascherine all'aperto e Green pass ridotto»: l'ipotesi della cabina di regia il 23/12

«Vaccino obbligatorio per chi è a contatto con il pubblico, mascherine all'aperto e validità del Green pass ridotta»: l'indicazione della Cabina di regia potrebbe arrivare il 23 dicembre. Una eventuale ulteriore estensione dell'obbligo vaccinale, dunque, a particolari categorie di maggiore contatto col pubblico. Potrebbe essere questa una delle riflessioni - secondo quanto si apprende da fonti informate - sul tavolo della prossima Cabina di regia prevista per il 23 dicembre. L'eventuale valutazione sarebbe fatta anche sulla base dei risultati della nuova indagine rapida (flash survey) decisa dal ministero della Salute per stimare la prevalenza della variante Omicron in Italia, che sarà effettuata lunedì 20 dicembre.

« Mascherine all'aperto e ridotta validità del Green pass »

L'obbligo di mascherine all'aperto o la possibilità di chiedere un tampone, oltre al Green pass, per accedere a locali al chiuso particolarmente affollati, come le discoteche. Sono alcune delle misure che la cabina di regia convocata per giovedì dal premier Mario Draghi potrebbe valutare per «incoraggiare a osservare comportamenti prudenti» durante le festività. La riunione, sottolineano fonti di governo, serve a fare un punto della situazione alla luce dei dati aggiornati sul Covid e a fare valutazioni su eventuali misure per le imminenti feste. Si potrebbe riflettere anche sulla possibilità di accorciare la durata del Green pass.