Vaccino, in Italia 18,5 milioni le dosi somministrate per un totale di 5,4 milioni di immunizzati

I vaccini anti-Covid somministrati in Italia sono 18.502.829, ovvero il 90,1% delle dosi finora consegnate, pari a 20.263.020, di sui 13.422.240 Pfizer/BioNTech, 4.694.980 di AstraZeneca, 1.966.000 di Moderna e 179.800 di Johnson & Johnson. Ammonta invece a 5.430.357 il totale degli immunizzat a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 6:10 del 28 aprile 2021.

La somministrazione ha riguardato 10.610.471 donne e 7.892.358 uomini. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 5.889.033 over 80, 2.627.502 soggetti fragili o caregiver, 3.215.669 operatori sanitari, 877.676 unità di personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio, 645.448 ospiti di strutture residenziali, 2.637.550 nella fascia di età compresa tra 70 e 79 anni, 798.465 nella fascia di età compresa tra 60 e 69 anni, 1.153.207 personale scolastico, 317.784 nel comparto Difesa e 340.495 altre categorie. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate la Lombardia con 3.045.429 (il 91,9% delle dosi ricevute), il Lazio con 1.816.342 (il 91,1%) e la Campania 1.594.543 (il 92,2%).

