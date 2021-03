ROMA Obbligo della mascherina all’aperto anche per chi è vaccinato o ha avuto il Covid19 anche per la prossima estate. La decisione è del governo spagnolo e Madrid fa da apripista varando una norma di comportamento che farà della mascherina chirurgica o della FFP2 una compagna di viaggio per tutti ancora a lungo. La sanzione prevista dal governo Sanchez è di cento euro anche se sono previste alcune esenzioni per chi ha particolari allergie e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati