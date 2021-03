Ieri mattina, al centro vaccinale allestito alla Fiera di Cremona, lo scenario era surreale. Medici, infermieri e volontari schierati per iniettare il vaccino e nessuno che si è presentato. Per il secondo giorno consecutivo il sistema di sms gestito da Aria, società della Regione Lombardia, è andato in tilt e per non buttare le dosi scongelate è scattato il piano di emergenza. Basato sulla buona volontà. L'Atts ha telefonato ai cittadini in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati