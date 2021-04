Vaccini, in Lombardia superate 3 milioni di dosi fatte: riprende la somministrazione di AstraZeneca

Quota tre milioni di vaccini somministrati. È l'obiettivo raggiunto (e superato) ieri dalla Regione Lombardia. Un risultato sottolineato dalla vice presidente e assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, che su Twitter elogia «l'ottimo lavoro di Guido Bertolaso, di medici, infermieri, personale non sanitario, volontari del soccorso e Protezione Civile». Un traguardo a cui, come riferito dall'assessore, si è giunti somministrando 2 milioni di dosi agli over 60, delle quali 240mila ai sessantenni, 512mila ai settantenni e 1,13 milioni agli over 80. «A queste categorie fragili per età anagrafica - le parole di Moratti - si aggiungono le 175mila somministrazioni ai soggetti fragili per patologie».

Torna AstraZeneca

Intanto attraverso una circolare inviata alle Ats lombarde, la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia ha informato «di aver avuto assicurazioni dalla Struttura Commissariale circa l'imminente fornitura di vaccini AstraZeneca». «Tale fornitura - prosegue la direzione Welfare - sarà sufficiente ad assicurare il completamento delle seconde somministrazioni programmate per le prossime settimane sull'intero territorio regionale». «In virtù di questa nuova fornitura pertanto - conclude la circolare - possono riprendere, da oggi, le somministrazioni del vaccino AstraZeneca anche come 'prima dosè, nel rispetto delle indicazioni per categoria precedentemente emanate».