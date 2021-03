Il gen. Figliuolo si vaccina con AstraZeneca: «Nella seconda metà di aprile Johnson & Johnson e 500 mila dosi al giorno»

Buone notizie sul fronte dei vaccini in Italia. Le dosi del vaccino Johnson & Johnson arriveranno in Italia nella seconda metà di aprile e in quel periodo l'obiettivo fissato è la somministrazione di 500 mila dosi al giorno. Lo ha riferito il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, parlando con la stampa dopo la sua vaccinazione al drive through della Cecchignola a Roma.

Roma, alla Cecchignola parte la vaccinazione dei pazienti fragili al drive through

Intanto si sono vaccinati oggi al drive through della Difesa alla Cecchignola, a Roma, il Commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, e il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. A entrambi, che hanno atteso in fila assieme ad altri cittadini e militari seguendo i regolari protocolli per la somministrazione, è stata inoculata la dose di Astrazeneca in una delle tende allestite nella struttura.

Le disdette

«In alcune regioni l'annullamento delle prenotazioni dei vaccini con AstraZeneca è stato del 20%, in altre del 10% e in altre ancora non c'è stato. Quindi il differenziale e praticamente zero», ha detto il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo. Il generale ha anche spiegato in merito alla campagna vaccinale che adesso «ci sarà un'accelerazione».