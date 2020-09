Vaccino influenza: chi dovrebbe farlo, dove e perché conviene. Tutto quello che c'è da sapere

Oltre ai malati con patologie croniche e agli over-65, il vaccino antinfluenzale è quest'anno raccomandato anche ai bambini da 6 mesi a 6 anni ed a tutti i soggetti a partire dai 60 anni di età. L'estensione della indicazione al vaccino è motivata dall'emergenza pandemica e l'obiettivo è cercare di evitare la concomitanza dei sintomi influenzali con quelli da Covid nella stagione invernale, oltre che l'intasamento di Pronto soccorso e servizi sanitari.



LA FASCE PROTETTE

Per le cosiddette categorie di popolazione fragile il vaccino è gratuito. Si tratta di malati cronici e anziani over-65. La circolare del ministero della Salute per la stagione influenzale 2020-2021 prevede però l'estensione della raccomandazione al vaccino già a partire dai 60 anni di età. La vaccinazione, si specifica, «può essere offerta gratuitamente nella fascia d'età 60-64 anni», mentre finora la gratuità era prevista appunto a partire dai 65 anni. Per le categorie protette, la vaccinazione è richiesta dal medico di famiglia o dal pediatra e viene effettuata negli stessi studi medici.



I BAMBINI

Riferendosi ai bambini - per i quali attualmente la vaccinazione è raccomandata in particolari condizioni o se affetti da particolari patologie - la circolare sottolinea l'opportunità di raccomandare la vaccinazione nella fascia di età 6 mesi-6 anni «anche al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale fra gli adulti e gli anziani nell'attuale fase pandemica».



PERSONALE SANITARIO

L'antinfluenzale è fortemente raccomandata anche agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie che operano a contatto con i pazienti e gli anziani istituzionalizzati in strutture residenziali o di lungo degenza. Ciò nella prospettiva di una iniziativa legislativa che la renda obbligatoria.



DONNE IN GRAVIDANZA

È opportuno, rileva il ministero, «sensibilizzare sia i medici di medicina generale sia i ginecologi e ostetrici sull'importanza della vaccinazione antinfluenzale nelle donne in gravidanza», ricordando che la vaccinazione è offerta gratuitamente. Nel suo position paper più recente sull'influenza, l'Oms ritiene le donne in gravidanza come «il più importante dei gruppi a rischio per loro stesse e per il feto». - LA



POPOLAZIONE ATTIVA

Tutti i cittadini dai 6 ai 60 anni di età che vogliano vaccinarsi, ma non rientrano nelle fasce protette, possono acquistare il vaccino presso le farmacie previa la prescrizione del medico di famiglia ed effettuare la vaccinazione presso gli studi medici.



LE COPERTURE La vaccinazione antinfluenzale dovrebbe avere secondo l'Oms un obiettivo di copertura minimo del 75% e del 95% come obiettivo ottimale negli over-65 e nei gruppi a rischio. Ultimo aggiornamento: 19:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA