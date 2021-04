Vaccini, nuovo test per verificare gli anticorpi: risultato in 10 minuti

Sapere se il vaccino è stato efficace sarà più veloce. Arriva in Italia un nuovo test rapido sierologico, il Sars-COV-2 NAb Test, prodotto da una società tedesca. Fornisce il risultato in 10 minuti e rileva gli anticorpi IgG neutralizzanti, quelli cioè che impediscono al virus SarsCov2 di penetrare nelle cellule umane. Permette inoltre di misurare la risposta immunitaria sia dopo la malattia che dopo la vaccinazione. Per verificare la risposta al vaccino, il test anticorpale dovrebbe essere effettuato dopo almeno 10 giorni dalla somministrazione della seconda dose del vaccino.

Rispetto al tradizionale test sierologico rapido IgG/IgM, che in caso di positività rileva gli anticorpi ma non distingue la presenza degli anticorpi neutralizzanti, il test Sars-COV-2 NAb Test è invece in grado di valutare se i valori fissati per gli anticorpi neutralizzanti al coronavirus sono superiori o inferiori alla soglia. E quindi se il soggetto ha sviluppato o meno una risposta immunitaria dopo la vaccinazione. Il test, conclude l'azienda, ha una specificità del 99,99%, una sensibilità del 99,9% ed una precisione del 99,99%.

A lanciarlo nel nostro Paese è una società britannica a management italiano, specializzata nella distribuzione internazionale di dispositivi medicali.