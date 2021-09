Vaccino Covid, ok dell'Aifa alla terza dose per i soggetti fragili dopo almeno 28 giorni dalla seconda

Ok dell'Aifa alla terza dose del vaccino anti-Covid. È pronto, secondo quanto si apprende, il parere della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco ( Aifa) che dà il via libera alla terza dose per la vaccinazione anti-Covid.

Aifa, via libera per immunodepressi e anziani

Il via libera riguarda soggetti immunodepressi, trapiantati, grandi anziani, ospiti delle Rsa e sanitari a maggiore rischio (ad esempio se in attività nei reparti Covid). Per i richiami, secondo le indicazioni del parere della Cts Aifa, verranno utilizzati i vaccini a mRna, ovvero i vaccini Pfizer e Moderna.

La terza dose di richiamo del vaccino anti-Covid dovrebbe essere somministrata, secondo quanto si apprende, «almeno dopo 28 giorni» dalla seconda dose per quanto riguarda i soggetti immunodepressi ed i trapiantati. Il richiamo andrebbe invece effettuato «almeno dopo sei mesi» per le altre categorie indicate, ovvero grandi anziani, ospiti delle Rsa e personale sanitario a rischio. Sarebbe questa l'indicazione contenuta nel parere sulla terza dose elaborato dalla Commissione tecnica scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa).