Vaccino, il virologo Silvestri: «Negli Usa chi lo fa ha una vita normale: altro che mascherine e asporto»

Il Covid sembra ormai un ricordo negli Stati Uniti, anche perché si sono superati i 170 milioni di vaccinati. «Centotrentacinquemila. Non è un numero del Covid, ma sono gli spettatori che hanno assistito nei giorni scorsi alla 500 miglia di Indianapolis – così il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta, descrive su Facebook –. Chi è vaccinato, qui negli Usa, ormai può fare quello che vuole, con la benedizione di Biden, Fauci e Cdc (la prudenza anti-trumpianA grazie a Dio è solo un ricordo). In altre parole, può vivere praticamente come prima della pandemia. Altro che mascherine all'aperto e caffè d'asporto».

Riaperture - «Mentre si riapre tutto - auspica lo scienziato anche per l'Italia - bisogna sperare che il vento della normalità e della ritrovata ragione entri anche in tanti cervelli oscurati dalla pandemia (e dalle follie adessa correlate, dal negazionismo del virus al culto delle chiusure, dall'antivaccinismo al terrorismo davarianti). Ne abbiamo estremo bisogno - ammonisce Silvestri - perché c'è tantissimo da fare a livello globale, soprattutto sul fronte vaccini, e molto da ricostruire nel tessuto morale e psicologico della nostra società».