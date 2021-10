Vaccino, raggiunte le 68mila terze dosi somministrate. Anelli: «Un'enormità, nessun dubbio sull'efficacia»

Continua la campagna vaccinale e mentre parze della popolazione deve ancora decidere se farsi iniettare il siero o no sono 68.000, secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, le somministrazioni della terza dose di vaccino anti- Covid fatte in Italia. Per quanto riguarda i casi di nuove infezioni registrate negli ultimi 30 giorni, sono 120.000, di cui solo 1500 hanno riguardato il personale sanitario. Sono alcuni dei numeri presentati da Filippo Anelli, presidente della Fnomceo (Federazione nazionale ordini medici), al lancio della campagna, a Roma, "Il vaccino ci salva la vita. Vacciniamoci contro il Covid 19". «Oggi abbiamo più di 84,5 milioni di vaccini somministrati in Italia, di cui 45 milioni hanno già fatto la prima dose, e 42 milioni hanno completato ciclo vaccinale. È iniziata la somministrazione delle terze dosi, finora 68.000», precisa Anelli.

Terza dose per 80enni, ospiti delle Rsa e sanitari over 60 a rischio Nuova circolare del ministero

Nel mondo si viaggia verso i 6 miliardi vaccinazioni fatte, «un'enormità in un così breve lasso di tempo, che non lascia dubbi sull'efficacia del vaccino», continua. Anelli ha fatto anche il punto sul numero di contagiati, ricordando come in Italia, negli ultimi 30 giorni, si siano registrati «circa 120.000 nuovi casi, di cui solo 1500 hanno riguardato il personale sanitario. Per questa categoria ci si attesta sui 1500-2000 al mese, pari all'1,32% dei contagiati. In generale l'età media contagiati si è abbassata a 38 anni. Ciò dimostra - conclude Anelli - che la nostra azione con la campagna vaccinale è stata efficace».