Covid, vaccino aumenta protezione. Iss: «Meno 96% rischio di morte e ricovero in terapia intensiva»

I vaccini contribuiscono eccome all'efficacia della campagna contro il Covid. L'Iss definisce «forte» la riduzione del rischio di infezione da virus SARS-Cov-2 nelle persone completamente vaccinate rispetto a quelle non vaccinate: 77% per la diagnosi, 93% per l'ospedalizzazione, 96% per i ricoveri in terapia intensiva e per i decessi. È questo il dato aggiornato all'8 settembre sulla protezione e l'efficacia vaccinale pubblicato nel report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità diffuso oggi.

APPROFONDIMENTI TEXAS Bimba di 4 anni muore di Covid poche ore dopo i primi sintomi. La... UMBRIA Vaccini, da domani non serve più prenotare: le istruzioni UMBRIA Scuola e Covid, vademecum per rientrare in classe IL FOCUS Green pass, sospensioni o nuove mansioni: le ipotesi per gli agenti... MONDO Vacanze, la Variante Delta non ferma i turisti in tutto il mondo STATI UNITI Variante Delta, Fauci: «Aumenteranno i bambini in...

Zona gialla in Sicilia, Calabria e Sardegna restano in bianca. Covid, Rt scende a 0.92 ma i ricoveri sono in aumento

Per over 80 vaccinati rischio morte 15 volte inferiore

Il tasso di ospedalizzazione negli ultimi 30 giorni per i non vaccinati è di circa nove volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo (219,1 rispetto a 24,5 ricoveri per 100.000 abitanti). Fra gli over 80 negli ultimi 30 giorni il tasso di ricoveri in terapia intensiva dei vaccinati con ciclo completo è ben tredici volte più basso dei non vaccinati (1,1 contro 14,8 per 100.000 abitanti) mentre il tasso di decesso è quindici volte più alto nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo (76,2 contro il 5,0 per 100.000 abitanti).

L'effetto paradosso

Ma l'Iss tiene a ricordare che, «nel momento in cui le vaccinazioni nella popolazione raggiungono alti livelli di copertura, si verifica il cosiddetto effetto paradosso per cui il numero assoluto di infezioni, ospedalizzazioni e decessi può essere simile tra vaccinati e non vaccinati», proprio «per via della progressiva diminuzione nel numero di questi ultimi».

L'esempio più chiaro riguarda i ricoveri nella fascia over 80, «dove la copertura vaccinale è intorno al 90%» e «si osserva che il numero di ospedalizzazioni fra vaccinati con ciclo completo è pari a 1.019 mentre nei non vaccinati è più basso, pari a 638. Tuttavia, calcolando a partire da questi dati il tasso di ospedalizzazione negli ultimi 30 giorni», questo risulta appunto nei non vaccinati 9 volte più alto che nei vaccinati a ciclo completo.