Vaccino, Speranza: «Oltre 70% di italiani immunizzati con due dosi». Pazienti in terapia intensiva ancora in aumento

«Oltre il 70% degli italiani over 12 ha completato il ciclo vaccinale previsto. È un risultato importante che è stato raggiunto grazie all'impegno di tanti. Un pensiero particolare alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutti i volontari che anche durante l'estate hanno portato avanti una delle più grandi sfide che il nostro Paese abbia dovuto affrontare». Lo scrive il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un post su Facebook.

Covid in Italia, terapie intensive ancora in aumento

Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac), fa il punto della situazione Covid in Italia ai microfoni di Adnkronos Salute: «Assisteremo ad un aumento dei casi in terapia intensiva ancora per qualche settimana, ma è davvero difficile fare delle previsioni per l'autunno perché ci sono troppi fattori in ballo». La Sicilia, già in zona gialla, «è la Regione coi numeri peggiori per quanto riguarda ricoveri in intensiva di pazienti Covid» ma anche la Sardegna «rischia la zona gialla».

«Su scala nazionale - prosegue Vergallo - la media di occupazione dei posti letto in rianimazione è al 6% e al 7% quella per le aree non critiche», laddove le soglie massime, fissate dai nuovi parametri per il passaggio in zona gialla, sono rispettivamente del 10% e del 15%. Uno dei punti "critici", secondo gli anestesisti, «è il numero reale dei posti letto Covid in terapia intensiva oggi disponibili, pensiamo che in questi mesi siano stati ridotti per riportarli nella gestione ordinaria».

Ma cosa accadrà nei prossimi mesi nelle rianimazioni? «È arduo immaginarlo - rimarca il presidente nazionale dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani - ci sono tanti fattori: le varianti più contagiose, l'efficacia dei vaccini e la loro durata, l'andamento della diffusione del contagio, la riapertura delle scuole e di tutte le attività lavorative. Quindi - conclude - immaginare oggi quale sarà l'effetto di questi fattori sugli ospedali è molto difficile».