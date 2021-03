Vaccino anti Covid, Figliuolo: «Lunedì arriveranno in Italia 2,8 milioni di dosi Pfizer, AstraZeneca e Moderna»

Nuovi dosi di vaccino anti Covid in arrivo in Italia. «Il 29 di marzo (lunedì prossimo, ndr) arriveranno, a livello nazionale, un milione di dosi di Pfizer, un milione e 300 mila di AstraZeneca e 500 mila di Moderna». Lo ha annunciato il commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo a Catanzaro dove ha visitato, assieme al capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile Fabrizio Curcio, al presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì e al sindaco del capoluogo calabrese Sergio Abramo, gli spazi dell'Ente Fiera dove sorgerà uno dei quattro hub vaccinali previsti in Calabria. «Medici e infermieri - ha aggiunto Figliuolo - li troveremo con apposite convenzioni».

GRANDI HUB E DOSI IN TEMPO

«Costruire grandi hub facendo arrivare le dosi in tempo e nelle quantità che stiamo stimando da qui in avanti e che stanno arrivando». È la strategia per il contrasto alla pandemia illustrata dal commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. «Penso - ha aggiunto - che ci siano grandi potenzialità per fare hub vaccinali e ne faremo 4 in Calabria il primo dei quali sarà Catanzaro, dove c'è la Fiera, di cui il sindaco Abramo ci ha dato la disponibilità. C'è la struttura, l'infrastruttura e la parte logistica e infologistica. Seguirà l'arrivo di medici, infermieri e operatori sociosanitari».