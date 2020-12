Vaccino Astrazeneca, Ema: «Improbabile via libera a gennaio. Servono dati»

L'arrivo del vaccino targato AstraZeneca sembra non avere date certe. La cautela sul nuovo farmaco anti-Covid è stata confermata dalla stessa Agenzia europea del Farmaco. Infatti, risulta molto «improbabile» che l'Ema riesca a dare il via libera al vaccino AstraZeneca/Oxford a gennaio.

Vaccino, AstraZeneca Oxford: «Il nostro efficace al 95%, elimina al 100% i sintomi gravi»

Lo sostiene il vice direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco, Noel Wathion, in un'intervista al quotidiano belga Het Nieuwsblad. «Non hanno ancora fatto domanda», ha aggiunto sottolineando che «servono altri dati sulla qualità del vaccino».

Secondo la rivista The Lancet Infectious Diseases, che ha fatto il punto sui vaccini, AstraZeneca ha sperimentato il suo vaccino basato su un vettore virale su 11.636 persone, mostrando l'efficacia del 70%. Questo vaccino è somministrato in due dosi. Tuttavia su 2.741 persone che hanno ricevuto per errore 1,5 dosi anziché due, il vaccino ha mostrato un'efficacia del 90%. Il vaccino di AstraZeneca si conserva a 2-8 gradi ed è prevista la produzione fino a 3 miliardi di dosi nel 2021.

Ultimo aggiornamento: 14:45

