Vaccino Covid somministrato insieme all'antinfluenzale, ok dell'Oms: «Efficace e sicuro»

Via libera del comitato di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità sulle vaccinazioni (Sage) alla somministrazione combinata dei vaccini anti-Covid e anti-influenza. «Evidenze» pur «limitate sulla co-somministrazione di vaccini influenzali stagionali inattivati ​​con vaccini Covid-19 non hanno mostrato un aumento degli eventi avversi», indica il Sage dopo l'ultima riunione. E «poiché le fasce d'età adulta alle quali viene» tradizionalmente «raccomandata la vaccinazione contro l'influenza stagionale sono anche a rischio di sviluppare Covid grave», per il Sage «la somministrazione contemporanea di un vaccino antinfluenzale inattivato e di qualsiasi vaccino Covid-19 autorizzato dall'Oms per l'uso di emergenza è accettabile e massimizzerà l'assorbimento di entrambi i vaccini».

Secondo le stime - ricordano gli esperti Oms - l'influenza stagionale fa registrare ogni anno oltre un miliardo di casi, di cui 3-5 milioni di malattia grave, e causa 290.000-650.000 morti. Il Sage raccomanda dunque a tutti i Paesi di avviare programmi di immunizzazione contro l'influenza, indicando come gruppi target «operatori sanitari, malati cronici, anziani e donne in gravidanza», ed eventualmente «ulteriori sottopopolazioni come bambini e persone ad alto rischio di influenza grave, che vivono in contesti comunitari come carceri, strutture di assistenza a lungo termine, campi per profughi o richiedenti asilo, case famiglia». Anche nel contesto della pandemia di Covid-19, il comitato di specialisti Oms in materia di immunizzazioni raccomanda priorità di vaccinazione anti-influenza per «operatori sanitari, anziani e donne in gravidanza».