Vaccino Covid, la Pfizer annuncia: «Tra un mese chiederemo l'autorizzazione»

Arriva una possibile data per il vaccino contro il Covid. Albert Bourla, amministratore delegato della casa farmaceutica Pfizer, ha annunciato in una lettera aperta che nella terza settimana di novembre 2020 verrà richiesta l'autorizzazione alla Food and Drug Administration americana, passaggio fondamentale per iniziare la diffusione capillare sul mercato.

«Tutti i dati contenuti nella nostra domanda negli Stati Uniti sarebbero stati esaminati non solo dagli scienziati della FDA ma anche da un gruppo esterno di esperti indipendenti in una riunione pubblica convocata dall'agenzia», spiega Bourla nella lettera. «Le tempistiche sopra riportate riflettono le nostre migliori stime di quando queste importanti pietre miliari potrebbero essere raggiunte». Esulta su Twitter Roberto Burioni, che riporta uno stralcio della lettera in inglese ed esclama: «Forza!».

Abbiamo una data. Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer scrive che se tutto andrà bene presenterà una richiesta per un'autorizzazione di emergenza del vaccino contro COVID-19 nella terza settimana di novembre 2020. Forza! https://t.co/uFyN0jLzLz pic.twitter.com/hopP1tOB4g — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 16, 2020

