Vaccini, con due dosi copertura da ricoveri e morte «fino al 100%»: i dati dell'Iss

Il vaccino contro il Covid-19, se si sono completate le due dosi previste, è efficace circa all'80% nel proteggere dall'infezione e fino al 100% nel proteggere dagli effetti più gravi della malattia, per tutte le fasce di età. Lo dimostrano i dati elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità provenienti dall'Anagrafe nazionale vaccini e dalla sorveglianza integrata dei casi di infezione da virus Sars-CoV-2 relativi al periodo tra il 21 giugno e il 4 luglio.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Vaccino, dolore al braccio: perché viene e quali sono i rimedi VACCINI Variante Delta, Burioni: «Terza dose Pfizer? Ancora non serve.... IL FOCUS Pfizer, terza dose contro la variante Delta. Ma le autorità... VARIANTE La variante Delta intimorisce l'Europa I MERCATI Variante Delta, effetto sulle Borse: tremano i listini europei.... LE RISPOSTE Varianti, «i quattro vaccini approvati proteggono da tutte le...

Vaccino, dolore al braccio: perché viene e quali sono i rimedi

Vaccini, report AIFA: segnalate 76.206 reazioni avverse, 87,9% non gravi

Vaccini, i dati della copertura con due dosi

Nell'elaborazione è stato esaminato lo status vaccinale di infetti, ricoverati e deceduti per Sars-Cov-2, e l'efficacia vaccinale è stata calcolata per quattro fasce di età, 12-39, 40-59, 60-79 e over 80. Per quanto riguarda l'infezione il ciclo completo di vaccinazioni ha un'efficacia tra il 79,8% e l'81,5%, a seconda della fascia d'età. Per i ricoveri ordinari l'efficacia varia dal 91,0% al 97,4% con il valore più alto nella fascia 40-59 anni. Per i ricoveri in terapia intensiva l'efficacia è del 100% nelle due fasce più giovani (cioè non si è verificato nessun ricovero in terapia intensiva nei vaccinati nel periodo considerato), e scende leggermente al 96,9% negli over 80. Per quanto riguarda i decessi l'efficacia è di nuovo del 100% nelle due fasce più giovani, mentre scende al 98,7% in quella 60-79 (2 decessi tra i vaccinati contro i 78 dei non vaccinati) e al 97,2% negli over 80 (15 decessi nei vaccinati e 62 nei non vaccinati).