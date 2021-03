Vaccino ai bambini tra 5 e 11 anni, Pfizer avvia la sperimentazione. Cnn: poi il test sui più piccoli

Il vaccino somministrato ai bambini tra 5 e 11 anni. Pfizer ha avviato la sperimentazione e, secondo la Cnn, i test poi verranno effettuati sui più piccoli. Prime iniezioni del vaccino anti-covid della Pfizer-BioNTech su due bambini di meno di 12 anni di età: il primo trial dell'immunizzazione contro il Sars-Cov-2 sui minori di 12 anni è partito ieri.

I test

Secondo la Cnn, la Pfizer per il momento ha avviato i test del prodotto su bambini tra i 5 e gli 11 anni. Una volta accertata la sicurezza in questa fascia di età, l'azienda passerà ai test per i piccoli di 2-5 anni per finire sui piccolissimi dai 6 mesi ai 2 anni. L'obiettivo della Pfizer sarebbe quello di espandere le vaccinazioni contro il covid anche sui piu piccoli per l'inizio del 2022.