Vaccino ai piccoli, niente giri di parole. «Non ci sono prove sufficienti per giustificare la vaccinazione dei bambini contro il Covid» in quanto sono «meno infettivi degli adulti» e il loro rischio di contrarre il virus è «estremamente basso»: lo ha spiegato il consigliere dei vaccini del governo della Gran Bretagna. Lunedì, il Comitato congiunto per la vaccinazione e l'immunizzazione (JCVI) ha raccomandato che i bambini di età compresa tra...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati