Vaccino 5-11 anni, Locatelli: «Il 50% dei bimbi contagiati sviluppa sindrome multinfiammatoria»: cos'è e perchè è importante vaccinare

Zero rischi per il vaccino sui bambini, neanche a lungo termine. «Il Covid deve fare molta più paura - dice Franco Locatelli, presidente del Consiglio superire di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus, nella giornata in cui partono le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni. E con Omicron ci sarà un aumento dei contagi.

«Il 7% dei bambini contagiati può avere sindrome post-infezione - spiega - Anche tra i piccoli ci sono stati ricoveri e morti. La vaccinazione anti-Covid è importante per proteggere i nostri bambini dal rischio di sviluppare la malattia grave che, seppure raramente, comunque impatta in età pediatrica».

Ma cos'è la sindrome multinfiammatoria sistemica? «In età pediatrica il Covid si può manifestare con sindrome infiammatoria multisistemica, che si verifica a un'età media di 9 anni. Quasi il 50% dei casi, 45% per essere precisi, vengono a essere diagnosticati nella fascia di età che è da oggi oggetto della vaccinazione anti-Covid, 5-11 anni. Il 70% di questi bambini può arrivare a richiedere un ricovero in terapia intensiva. Lo strumento offerto dal vaccino serve quindi a proteggere anche rispetto a questa sindrome».

I sintomi

La sintomatologia della sindrome infiammatoria sistemica dei bambini (MIS-C) è connotata da febbre elevata, sintomi gastrointestinali (dolore addominale, nausea e vomito), sofferenza miocardica con insufficienza cardiaca, ipotensione e shock, e alterazioni neurologiche (meningite asettica e encefalite).

Accanto a queste manifestazioni cliniche, molti bambini sviluppano alcuni dei segni e sintomi tipici della malattia di Kawasaki (una nota patologia pediatrica caratterizzata da infiammazione dei vasi sanguigni), in particolare eruzione cutanea, congiuntivite e alterazioni della mucosa delle labbra, oltre a dilatazioni (aneurismi) delle arterie coronarie.

La MIS-C ha spesso decorso minaccioso e richiede una terapia aggressiva, basata sulla infusione di immunoglobuline endovena (trattamento standard della malattia di Kawasaki) e corticosteroidi a dosaggio elevato.

Morti e ricoveri tra i bambini

Nell'età pediatrica, «secondo le stime dell'Ecdc», Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, «ogni 10mila casi sintomatici per Covid ci sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri nelle terapie intensive e, tristemente, un caso di decesso», ha sottolineato Franco Locatelli.

Il long Covid

Il Long Covid colpisce anche i bambini. «Vi sono evidenze che una percentuale quantificabile secondo alcuni studi nell'ordine del 7% può sviluppare i sintomi prolungati da patologia da Covid 19».

L'appello ai genitori

«Faccio un appello a tutte le famiglie, alle mamme e ai papà dei bambini in questa fascia d'età, fra i 5 e gli 11 anni - dice ancora Locatelli - Considerate la vaccinazione, sfruttate questa opportunità, parlate col vostro pediatra, vaccinate i vostri bambini. Fatelo per loro, dimostrate quanto bene volete ai vostri bambini conferendo loro il massimo della protezione possibile» contro Covid-19.

Dove si effettua il vaccino.

«I pediatri vaccineranno o direttamente negli studi, o negli spazi dedicati degli hub vaccinali o in entrambi i luoghi», ha ricordato il presidente della Federazione italiana pediatri (Fimp) Paolo Biasci. Per la presidente della Società italiana di pediatria Annamaria Staiano, «il vaccino è sicuro ed efficace e permette il ritorno a una vita normale».